Médico José Itamar tomará posse como imortal da Academia Piauiense de Letras

Na próxima sexta-feira (05), o diretor presidente do Hospital ITACOR, Dr. José Itamar Abreu Costa tomará posse da cadeira nº 18 da Academia Piauinse de Letras. A solenidade acontecerá na Assembleia Legislativa de Estado do Piauí, às 19h30. O discurso de recepção será proferido pelo Acadêmico Humberto Soares Guimarães.

O médico foi eleito em 1º de dezembro do ano passado, para a vaga da cadeira nº 18 (que já foi por ocupada por Herculano Moraes, José Burlamaqui e José Félix Alves). Empreendedor do Hospital ITACOR – Para cuidar de você, o ITACOR não dorme - o médico José Itamar Abreu Costa nasceu em Alto Longá e é graduado em medicina pela Universidade Federal do Pará, sendo um dos mais respeitados cardiologistas do estado e atualmente ocupando o cargo de presidente da Academia de Medicina do Piauí.

Ele também, idealizou e instalou a Academia Longaense de Letras, Cultura, História e Ecologia (IALLCHE). Entre suas obras literárias estão Um Hospital de Excelência no Céu e Coronárias do Tempo.

Da redação