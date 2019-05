"Me recebeu de braços abertos", Thaynara OG visita Renato Aragão

Renato Aragão recebeu uma visita especial em sua casa, no Rio de Janeiro, na tarde de quarta-feira (22): a de Thaynara OG. O motivo do encontro do humorista e da influenciadora é nobre. A terceira edição do famoso São João da Thay, que será realizado dia 19, em São Luís do Maranhão, vai arrecadar fundos para a UNICEF (Fundo Internacional de Emergência para a Infância das Nações Unidas), orgão do qual Renato é embaixador.



Thaynara OG e Renato Aragão (Foto: Divulgação)



"O Renato foi muito legal, é uma pessoa simples que me recebeu de braços abertos. Ele tem muito carinho pelo projeto e está alí para somar, ajudar. Faço o São João da Thay há três anos e ter essa espécie de benção do Renato Aragão é muito significante para mim. É muito difícil fazer esse projeto mas reconhecimentos como este, me dão motivação para crescer e não desistir de algo tão lindo e que ajuda tanta gente", conta Thaynara.

O evento beneficente já tem atrações musicais badaladas confirmadas como a do sertanejo Gustavo Miotto (namorado de Thaynara), Luisa Sonza, Lexa, Jão, Preta Gil, Bell Marques e Lucy Alves. Entre os famosos que prestigiarão a festa no Sebrae Multicenter estão: Cleo Pires, Mileide Mihaile, Mariana Xavier, Lorena Improta e Rafa Kalimann.

Quem