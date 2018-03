Me Chame Pelo Seu Nome é retirado da programação do Festival de Pequim

Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado deste ano, Me Chame Pelo Seu Nome foi retirado da programação do Festival de Pequim, de acordo com a Reuters. A justificativa da organização do evento é o fato de que os reguladores não aprovaram a obra. A Sony Pictures não quis comentar o assunto.

No ano passado, a homossexualidade foi incluída em uma lista de conteúdo audiovisual restrito. Ativistas consultados pela Reuters também afirmam que, embora relações entre pessoas do mesmo sexo não sejam crime na China, setores conservadores da sociedade incentivam a repressão do governo.

Foto: Sony Pictures/Divulgação



A medida do festival ainda segue a decisão do parlamento chinês de aumentar o controle do conteúdo da mídia. No mês passado, foi atribuído ao Departamento de Propaganda do Partido Comunista a responsabilidade de supervisionar publicações, filmes e imprensa.

Omelete