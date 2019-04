"Me casei com uma belieber", diz Justin com foto de Hailey

Uma das perguntas mais realizadas para celebridades é se ela se casaria com um fã. Pois Justin Bieber acaba de responder com uma foto de Hailey Baldwin nas redes sociais. Na terça-feira, o astro pop publicou uma foto da sua esposa de 22 anos em seu Instagram Story, na qual ela está posando em uma rua da cidade com uma máscara facial, jaqueta de couro e uma camiseta do Boston Celtics. "As pessoas sempre me perguntavam se [eu] me casaria com uma belieber, bem, eu casei!!!", ele escreveu ao lado da imagem.

A nova foto compartilhada por Justin vem apenas um dia depois que ele postou outra imagem de Baldwin - em preto-e-branco em uma varanda em Paris, junto com um poema que ele escreveu para ela: "A luz do sol cai no abismo / Assim como eu caio em seus lábios / Ondas batem na praia / Meu amor por você cresce mais e mais / O som dos grilos é uma verdadeira meditação / eu penso em você, a maior criação de Deus / Quando eu fico neste estado feliz / eu penso em como você é minha verdadeira alma gêmea".



Justin Bieber e Hailey Baldwin (Foto: Instagram)



"Está ficando escuro, muito escuro para ver / Uma brisa gelada me abraça / O cheiro de camomila fresca do jardim / Minha vida é um filme que nós dois estrelamos", continuou o poema. "Falando de estrelas Eu estou começando a ver algumas / Elas iluminam o céu, me lembram da minha liberdade / Quão grande e quão vasto nosso mundo é ao nosso redor / Tão grato a Deus / Nós estávamos perdidos, mas ele nos encontrou / Então eu escrevo o poema com Ele sempre em mente / As coisas ao nosso redor apenas melhoram com o tempo".

Ele também incluiu uma mensagem emocionante para sua esposa: "Eu me apaixono mais por você todos os dias! Você anda de mãos dadas comigo enquanto eu continuo cuidando das minhas emoções, mente, corpo e alma! Você deu me muita força, apoio, coragem e alegria. Eu só queria publicamente honrá-la e lembrá-la de que o melhor ainda está por vir!".

