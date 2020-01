MC Rebecca surge em clique com bumbum empinado

MC Rebecca deixou os fãs em choque com suas novas fotos no Instagram neste sábado (11). A funkeira, de 21 anos de idade, é uma das cantoras da música 'Combatchy', que conta com Lexa, Luísa Sonza e Anitta.

No clique com três fotos, a musa aparece com um penteado dreadlock e colocando o bumbum para jogo, dando uma leve empinada. Rebecca também exibe o corpão em um biquíni colorido e diferenciado.

"Inveja eu tenho é da virilha da Rebecca", comentou um fã. "Deus no céu e Rebecca na terra", brincou outra. "Você não tinha o direito de acabar comigo assim", declarou outra na publicação, que conta com mais de 108 mil curtidas.

A dona do hit 'Senta com Talento' viu seu nome ficar cada vez mais em destaque após a parceria com nomes de peso no funk, como Kevin O Chris, na música repara. Recentemente, também participou do hit Combatchy, com Lexa, Luísa Sonza e Anitta, com quem teria tido um caso.

TV Fama