MC Rebecca celebrou seu primeiro ano de carreira com festa realizada na noite de quarta-feira (11), em espaço de eventos no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro.





Foto: Reprodução Instagram

Para a ocasião, a funkeira investiu em modelito bem ousado, composto por conjunto preto de top e fio-dental. Sobre as peças, apenas uma rede prateada.

No Instagram, a musa compartilhou uma série de fotos mostrando o look em todos os ângulos. “Pronta pra minha festa de 1 ano de carreira”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, a cantora colecionou elogios de famosas. “Como eu queria tá aí”, disse Cleo. “Muito deusaaaaa”, acrescentou Pocah. “Deusaaaaa”, concordou Tainá Grando, ex-bailarina do Faustão.

MC Rebecca viu seu nome ficar cada vez mais em destaque após a parceria com nomes de peso no funk, como Kevin O Chris, na música repara. Recentemente, também participou do hit Combatchy, com Anitta, Lexa e Luísa Sonza.

TV Fama