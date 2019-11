MC Mirella deixa parte do seio escapar ao posar sensual de lingerie

MC Mirella usou o Instagram nesta terça-feira (19) para compartilhar uma foto ousadíssima. Com um sutiã minúsculo, a funkeira deixou parte do seio de fora e ainda evidenciou a marquinha de sol.





Foto: Reprodução/Instagram

Na legenda, MC Mirella fez referência ao apelido que criou para si mesma: "Bad Mi, né?", escreveu ela.

Morena na imagem, a funkeira agora está no time das loiras. Mais cedo, ela mostrou o novo visual ao posar com uma lingerie colorida.

"Uma mulher com uma bela lingerie não quer guerra com ninguém", escreveu a cantora, que aproveitou para fazer o clássico merchan do conjunto íntimo.

Em publicações no Instagram Stories, Mirella deixou claro que a mudança para o loiro é temporária, já que, na verdade, ela pretende deixar as madeixas brancas. A funkeira ainda contou que fez a descoloração em casa.

TV Fama