MC Loma faz harmonização facial e revela resultado do processo

A cantora MC Loma, 16, publicou na última terça-feira (9) uma foto em que revela que está fazendo harmonização facial.



Na comparação, é possível perceber diferenças na região do queixo. Segundo o médico da cantora, houve aplicações de preenchedor tanto nesta região quanto na mandíbula.

"Comecei o projeto Kardashian e já tô linda e sem rosto de cebola. Mas falando sério minha gente, que queixo é esse? amei", escreveu Loma na legenda da foto. "Essa da foto foi só a primeira etapa e já estou ansiosa para as próximas que vou fazer".

A harmonização facial é um procedimento estético que procura deixar o rosto mais "simétrico", segundo o perfil de cada paciente.

Além de Loma, o atleta Diego Hypólito, Kelly Key, Gretchen, Thammy Miranda, Joelma, Alok e Carlinhos Maia já fizeram a harmonização.

MC Loma, que se chama Paloma Roberta Silva Santos, e suas companheiras de palco, as Gêmeas Lacração, Mirella e Mariely Santos da Silva, 18, ficaram conhecidas no último Carnaval com o clipe do seu brega-funk "Envolvimento". O hit tinha tudo para ficar na zombaria, mas as levou a cantar com Anitta e a assinar com uma produtora de São Paulo.

Folhapress