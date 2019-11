MC Gui admite erro novamente 'Estou buscando ajuda para mudar'

Após tempo de reclusão por conta da polêmica envolvendo a exposição de uma criança na Disney, em Orlando (Estados Unidos), MC Gui se diz arrependido e pede uma nova chance aos fãs. Em seu Instagram, o cantor contou que concedeu uma entrevista a Leo Dias, que irá ao ar nesta segunda-feira (11).

"Ele me fez ouvir tudo o que o Brasil anda pensando sobre mim. Doeu. Ainda dói. Fui julgado por um país inteiro e aprendi a lição", escreveu. Segundo o MC, ele buscou "ajuda para mudar" e agradeceu ao colunista pela oportunidade de falar sobre o assunto.

"Eu aprendi a me colocar no lugar do outro e passei a ver a vida de outra forma. Eu peço uma nova chance a todos vocês. Minhas atitudes a partir de hoje vão provar que aquele Gui ficou para trás", afirmou ele. O cantor garantiu, ainda, aos fãs que não os decepcionará uma segunda vez.

Essa é a primeira entrevista de MC Gui após o episódio, pelo qual foi amplamente criticado. Ele contou ao jornalista que tentou encontrar a menina e a família dela logo após o ocorrido para se desculpar, mas não os achou.

Nas imagens, que ficaram disponíveis em seus stories, ele está dentro de um trem que leva os visitantes aos parques da Disney e filma uma menina sentada no fundo do vagão. "Mano, olha isso", diz ele, focando no rosto da menina, que desvia o olhar. "Parece filme de terror".

Leo Dias contou em seu Instagram que foram dias de negociação para a primeira entrevista do MC após a polêmica. "Eu precisava ver de perto se aquele sofrimento era real, se a dor era real e se ele estava realmente disposto a mudar. Acho que amanhã a gente tem que dar uma chance de ouvi-lo", disse. A entrevista estará disponível a partir das 4 horas.

