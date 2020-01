Mayra Cardi presenteia babá da filha com carro zero

Mayra Cardi usou o Instagram nesta terça-feira (21) para mostrar a reação da babá de Sophia ao ganhar um carro. Junto do marido, Arthur Aguiar, a coach de emagrecimento resolveu presentear a funcionária pela dedicação nos cuidados com a filha.





Foto: Reprodução/Instagram

“Não existe dinheiro no mundo que compre AMOR. O post de hoje é para dividir com vocês uma surpresa que fizemos para Preta, babá da Sophia, que cuida dela como se fosse sua própria filha! Não existe dinheiro no mundo que pague isso para uma mãe e um pai! Gratidão!! Nós agradeceremos um milhão de vezes e nunca será o bastante!!”, escreveu Mayra na legenda da postagem.

No vídeo, a influenciadora disse: “Estou louca para ver a cara dela. Ela é maravilhosa, ela é uma segunda mãe para a Sophia, que é a coisa mais importante da nossa vida", disse a coach, que ainda acrescentou: "Ela tirou carta e mora longe para um c*****. Ela tem filhos, deixa os filhos para vir até aqui. Então vamos fazer essa surpresinha para ela”.

Nos comentários, os fãs aprovaram a atitude do casal e não pouparam elogios. “Nossa que lindo gesto... O reconhecimento do nosso trabalho é realmente muito importante , uma vez que deixamos nossos próprios filhos pra cuidar do de vocês”, disse uma. “Nossa, estou sem palavras”, acrescentou outra.

Ao receber o presente, Preta se mostrou muito emocionada e abraçou o casal como forma de agradecer a surpresa.

TV Fama