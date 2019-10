Maurício Sherman, ex-diretor da Globo, morre aos 88 anos

Maurício Sherman, ex-diretor da Globo e um dos criadores de Fantástico, morreu na manhã desta quinta (17), aos 88 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.



Antes da emissora, em 1949, ele passou pela Rádio Guanabara, a convite do ator Paulo Renato, diretor da emissora, onde trabalhou ao lado de Chico Anysio, Fernanda Montenegro, Fernando Torres e Elizeth Cardoso.

Ele também atuou em palcos e na televisão. Em 1951, participou da peça "Massacre", de Emmanoel Roblès, da Companhia de Graça Mello. Após três anos, já na TV Tupi do Rio, ainda atuou no “Sítio do Picapau Amarelo”.

Sherman começou a trabalhar na Globo em 1965, na direção de “Espetáculo Tonelux”, programa musical apresentado por Marília Pêra, Gracindo Jr., Riva Blanche e Paulo Araújo.

Sempre nos bastidores, ainda passou por programas como "Zorra Total" e "Faça Humor, Não Faça Guerra". Shermann participou da equipe de criação do Fantástico, em 1973, e foi um dos diretores do programa por três anos.

Em 1983, começou a dirigir a programação da recém-inaugurada TV Manchete, onde descobriu e lançou as carreiras das apresentadoras Xuxa e Angélica nos programas infantis.

Após cinco anos, em 1988, o diretor voltou à emissora carioca como diretor-executivo da Central Globo de Produção. Nos anos seguintes ele ainda foi diretor de "Domingão do Faustão", supervisor do "Video Show" e esteve à frente de "Os Trapalhões".

Artistas lamentaram a morte do diretor. "Poxa, Maurício, além de um tremendo pioneiro, era uma dulcíssima pessoa", escreveu o músico Lobão em seu Twitter.

O humorista Paulinho Serra também se manifestou: “Lá se foi Maurício Sherman. Descanse em paz, não trabalhei com ele mas sempre tive muito respeito”.

Descance em paz, não trabalhei com ele mas sempre tive muito respeito. — paulinho serra (@PaulinhoSerra) October 17, 2019

Sherman nasceu no dia 21 de janeiro de 1931, em Niterói, filho de um casal de judeus poloneses.

