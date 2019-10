Mauricio Mattar anuncia nascimento da quarta filha e comemora

O ator e cantor Mauricio Mattar, 55, anunciou o nascimento de sua quarta filha. A menina, fruto do seu relacionamento com Shay Dufau, veio ao mundo na segunda-feira (21) e recebeu o nome de Ilha.

Em seu Instagram, Mattar contou que a bebê nasceu no mesmo dia de sua outra filha, Rayra Gracie, 29. "Parabéns, Rayra Gracie, minha filhotinha amada, feliz aniversário, viu. Sua irmã nasceu hoje, às 16h08, apenas 22 minutos do seu horário que foi 16h30, do mesmo dia 21 de outubro! Que felicidade dupla !! Deus é perfeito!! Gratidão", escreveu ele.

Ao comentar uma postagem de Rayra no Instagram, o ator e cantor confirmou o nome da bebê. "Ilha chegou com tudo e foi no mesmo dia que você e quase no mesmo horário !! Benza Deus."

Além da nova bebê e de Rayra, fruto do seu casamento com Flávia Gracie, Mattar é pai também de Luã, do seu relacionamento com Elba Ramalho, e Pietra, 25, fruto da união com a atriz Fabiana Sá.

Galã de novelas da Globo nos anos 1980 e 1990, Mattar está atualmente na novela "Topíssima", da Record, no papel de Carlos Dominguez, pai da protagonista Sophia (Camila Rodrigues).

Folhapress