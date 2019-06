Mastercard suspende campanha com Neymar após polêmica

A Mastercard decidiu suspender a campanha que veicularia durante a Copa América com Neymar como o seu principal garoto propaganda. A De Primeira apurou que a empresa optou por só voltar a veicular os comerciais quando a investigação a respeito da acusação de estupro de Najila Trindade contra o camisa 10 da seleção brasileira tiver um desfecho.

A empresa confirmou a apuração da reportagem e emitiu um breve comunicado. "Nós temos uma série de ativações de marketing planejadas para o decorrer do campeonato que são focadas em promover o uso do pagamento por aproximação. Nós tomamos a decisão de parar aquelas ativações que incluem o embaixador da marca até que o assunto seja resolvido". Anteriormente, a Nike já tinha destacado sua preocupação com o caso. Outra parceira, a Red Bull também está incomodada.



UOLMaria Clara EstrêlaSandy Swamy