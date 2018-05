Marvel doa US$ 1 mi para instituições de caridade para celebrar seus 10 anos

Ao longo dos anos, o Marvel Studios passou a se envolver cada vez mais com instituições de caridade cujo trabalho é focado em crianças - basta lembrar que, em Thor: Ragnarok, a divertida frase "ele é um amigo do trabalho" veio de uma criança que pode visitar o set graças à Fundação Make-A-Wish.

Foto: Divulgação/Marvel Studios

Agora, para celebrar os 10 anos do seu universo cinematográfico, o estúdio decidiu doar US$ 1,25 milhão para duas instituições: enquanto a Make-A-Wish receberá US$ 800 mil, a Starlight Children’s Foundation ganhará US$ 450 mil.

"Estamos orgulhosos de doar para a Make-A-Wish e a Starlight Children’s Foundation", afirmou o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige. "É uma honra fazer uma contribuição significativa para essas duas organizações que continuamente se esforçam para melhorar as vidas de crianças severamente doentes."

Omelete