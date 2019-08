Marvel divulga making off com efeitos de 'Vingadores: Ultimato'

A Marvel divulgou nesta segunda-feira (26) o making off do filme "Vingadores: Ultimato", que mostra vários efeitos especiais usados no longa, principalmente para os momentos de batalhas.

O público consegue acompanhar como uma cena foi feita em estúdio e como ficou o resultado final já com o efeito desejado. O vídeo está disponível a partir do seguinte link: https://youtu.be/G61QhQjsvpw.



Foto:Reprodução/Youtube

Sucesso mundial, o longa-metragem já rendeu, em bilheteria, quase US$ 2,8 bilhões, o equivalente a mais de R$ 11 bilhões.

