Marquezine 'entra para seleção' em álbum da Copa

Enquanto Neymar se recupera da cirurgia no pé direito, a Seleção Brasileira "ganhou" um reforço daqueles! Em montagens feitas pelos fãs de Brumar, Bruna Marquezine aparece em uma das figurinhas do álbum da Copa 2018.

Nas imagens, ela aparece com a camisa do Brasil, com peso, altura, data de nascimento e time em que atua (no caso, brincaram com Deus Salve o Rei, trama das 7 estrelada pela atriz).

Marquezine já foi considerada uma mulher capaz de trazer sorte para Neymar: em janeiro, torcedores fizeram diversos posts apostando que a namorada foi quem ajudou o craque na goleada do Paris Saint-Germain contra o Dijon, por 8x0.

Porém, o preparador físico da seleção brasileira, Fábio Mahseredjian, disse que Neymar deve entrar em campo na estreia do Brasil na Copa 2018, na Rússia. No dia 17 de junho o time de Tite enfrenta a Suíça, na cidade de Rostov-on-Don.

Quem