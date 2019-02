Marquezine diz que encara superexposição por amor à profissão

Pressão? Incômodo ao ver o planeta comentar sobre sua vida e apontar-lhe o dedo? "Em um determinado momento até que sim, mas agora não mais."

Quem diz isso é Bruna Marquezine, 23 anos - rosto conhecido do público brasileiro desde que estreou na TV, aos 6 anos; e ex-namorada de Neymar, um dos melhores jogadores de futebol em atividade no mundo.

Hoje, com 34 milhões de seguidores no Instagram, menina dos olhos da Globo, protagonista de novelas, estrela de desfiles de moda internacionais e queridinha de marcas de renome no mundo inteiro, Bruna Marquezine afirma que aprendeu a lidar com as consequências da fama. E tudo em nome do amor pela arte de atuar.

"Mas com o tempo você vai aprendendo a lidar. [...] Sim, eu sofri, já até falei isso antes. Eu pensei até em parar de atuar. [Pensava que] Se atuar fosse sinônimo de ser exposta e de ser olhada o tempo inteiro, [com pessoas] apontando, julgando, falando, eu não queria", disse a atriz durante encontro com jornalistas numa loja da grife Bo.Bô, em São Paulo, nesta quarta-feira (6).

"Aí depois de um tempo pensei, sim, vale a pena porque eu amo muito o que eu faço, amo muito atuar. E se esse é a consequência, ou uma das consequências, ok, eu vou aprender a lidar com ela", completou.

Folhapress