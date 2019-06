Marjorie Estiano fala sobre maternidade: 'nunca foi um sonho'

Aos 37 anos, Marjorie Estiano não sente a pressão para ser mãe e também não faz planos para engravidar. “Eu sinto falta do impulso interno, de um desejo proporcional ao espetáculo que é. E se ele vier e não foi mais possível gerar, sem dúvida adotaria. Acho que a maternidade vai muito além da gestação", disse em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”



Marjorie Estiano - Foto: Raquel Cunha/TV Globo



Segundo a atriz, a maternidade nunca foi um desejo em sua vida. "Eu não me imaginava mãe quando era criança, mas também não desconsiderava a possibilidade. Porém, nunca foi um sonho. Tenho muita curiosidade sobre a maternidade, a gestação, a criança, alguém que é metade você e metade o pai. Esse fenômeno da natureza sempre me impressionou muito e a criação sempre me preocupou bastante”, declarou.

A atriz está no ar na terceira e última temporada da série “Sob Pressão”. Na trama, Marjorie interpreta a médica Carolina, que está grávida.

TV Fama