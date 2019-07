Mario Frias volta à RedeTV! com game show entre escolas

Depois de fazer uma participação na novela das sete da Globo "Verão 90", o ator Mario Frias , 47, está de volta à RedeTV! para comandar um novo game show no canal. Na atração A Melhor Viagem, que estreia no próximo domingo (28), alunos de duas escolas duelam em provas que testam conhecimentos e habilidades. O prêmio é uma viagem de formatura.

"Estudo esse projeto há um ano. É o que eu mais sonhava realizar para 2019, é o projeto da minha vida", comenta ele, que além de apresentador é o criador, diretor e produtor-executivo do programa, funções que já exerce há pelo menos 13 anos.

Foto:Reprodução/Instagram



"É um programa de entretenimento com games, jogos, gincanas e desafios escolares. São dois alunos, um por escola. Eles têm quatro ajudantes: um professor, um familiar, um amigo e um influenciador digital. Ambos têm de passar por provas de conhecimento gerais, de dança, de talentos e de sorte", adianta Frias, empolgado com mais um projeto.

Mario Frias já havia comandado O Último Passageiro na RedeTV!, atração similar que também propunha um duelo entre escolas. Porém, segundo ele, o que o público verá agora é bem diferente do que via entre 2010 e 2013.

"No outro havia três escolas, 20 alunos por colégio e tinha como foco o game. Neste, nós focamos no entretenimento, tanto que todo domingo haverá uma atração musical, e influenciadores. Ele não ocorre só dentro do palco, mas fora dele. Há um envolvimento grande das escolas e das famílias", analisa Frias.

A atração, de acordo com o carioca, tem o interesse de ser uma revista eletrônica. Por isso que as gravações são semanais, para dar tempo de a atração colher os fatos e acontecimentos da semana e transportar para provas dentro de A Melhor Viagem, como as de conhecimento. O programa será exibido todos os domingos, às 18h30, antes do Encrenca.

A ideia do apresentador é permanecer no ar pelo máximo de tempo possível. Seu contrato com a emissora é válido por cinco anos. "Hoje em dia se o retorno de ibope não é imediato não ficamos [muito tempo no ar]. Mas vamos ver. Vamos lançar nas férias para sentir o público. O ibope pode dar uma oscilada no início até conquistar um horário bacana. A gente tem consciência que TV é rápida e torce para dar certo."

Ao longo dos anos, Mario Frias foi enveredando sua carreira para trás das câmeras. O artista se considera, hoje, um executivo de TV, ou seja, um profissional que pensa formatos e que os leva para a televisão. Foi assim com o A Melhor Viagem. A RedeTV! foi a emissora escolhida, pois há um afeto por ela. "O primeiro projeto que produzi foi o Super Bull Brasil (2012) para a RedeTV!. Agora esse aí, que é o projeto da minha vida. Graças a Deus a emissora topou mais um desafio."

No final de janeiro, Frias fez uma participação como ator na novela das sete da Globo, "Verão 90", que termina nesta sexta (26). Na pele de Guilherme Augusto, um astro de filme, contracenou com um antiga parceira, Nívea Stelmann, com quem já foi casado em 2003 e tem um filho.

"'Verão 90' foi um barato. Jorge Fernando [diretor] foi quem me lançou na Globo [nos anos 1990]. Ter voltado para cena com ele, com a Claudia Raia, Humberto Martins, Rafael Vitti... Bacana. Fiquei quase 15 anos sem sair da Globo, é minha base. De lá alcei novos voos", comenta.

Apesar de ter enveredado para a produção, Frias conta que sente saudade de ser ator, mas que não parou com essa função. "Sinto falta de atuar. A raiz do meu trabalho artístico vem da minha veia de ator. Mas nunca deixei de atuar. Uma vez por ano estou em alguma obra", revela Mario Frias, que conta ter feito teste para a novela da Record 'Jezabel' e que já pensa em um novo projeto, uma série, mais voltada para a dramaturgia com temática policial. "Mas é só para 2020", conclui.

Folhapress