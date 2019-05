Marina Ruy Barbosa vai processar empresária de Xuxa por difamação

Marina Ruy Barbosa vai processar Mônica Muniz, empresária responsável pela carreira de Xuxa Meneghel, por difamação. A informação foi confirmada para a QUEM pela assessoria de imprensa da atriz. Marina, que acabou de se despedir da Luz de O Sétimo Guardião, decidiu processar Mônica porque não gostou de um comentário feito pela empresária em uma rede social.



Marina Ruy Barbosa (Foto: Reprodução/Instagram)



Em uma foto de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel publicada nesta quinta-feira (23) no Instagram de Hugo Gloss, uma seguidora do influencer comentou sobre Bruna: "Vivia prestigiando a Mariana (Ruy Barbosa) também! Se eu fosse a Sasha tomava muito cuidado, porque se tiver seu nome envolvido em qualquer treta, a outra (Marquezine) é a primeira a abandonar e falar que 'nunca foram amigas'. Vai vendo...". Ao ler o comentário da internauta, Mônica logo rebateu: "Que comentário idiota! São amigas de infância. Nenhuma delas irá se envolver com um homem casado", afirmou a empresária, fazendo referência aos boatos de que Marina teria sido pivô da separação de Débora Nascimento e José Loreto.



A assessoria de Marina afirmou, através de nota, que Paulo Freitas Ribeiro, advogado da atriz, "já está acionando a justiça contra a empresária por conta de um comentário difamatório nas redes sociais. A interpelação judicial está em tramitação. O comentário rapidamente tomou força e foi parar nos maiores portais de entretenimento do país".

Procurada por QUEM, Mônica Muniz disse que não tem nada a declarar. "Não citei nenhum nome! Não sou notícia, amore", afirmou.

Quem