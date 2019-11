Marina Ruy Barbosa lamenta morte de amigos

Marina Ruy Barbosa usou seu Instagram neste domingo (17) para lamentar a morte de Maysa Marques Mussi, de quem foi madrinha de casamento, e do ex-piloto de Stock Car Christiano Chiaradia Alcoba Rocha, conhecido como Tuka Rocha. Os dois estavam no jatinho que caiu na quinta-feira (14) durante tentativa de pouso em um resort em Barra Grande, Maraú, no sul da Bahia.





Foto: Reprodução Instagram

“É tanta dor que a gente sente agora. Maysa, você é uma das mulheres mais lindas em todos os sentidos que eu já conheci. A sua energia, seu alto astral, vão ficar pra sempre guardados no nosso coração. Dói. Dói. Dói. É inacreditável. É injusto ficar sem você. A gente ama vocês”, escreveu no Stories.

Em seguida, deixou uma mensagem para o ex-piloto de Stock Car. “Ai, Tuka. Quem vai me chamar de kanikani agora? Em quem vou dar bronquinha?”, perguntou.

Mais cedo, o marido de Marina, Alexandre Negrão, que também é piloto, lamentou a morte de Tuka. “É meu amigo, depois de muita luta, vc partiu... Quantos momentos vivemos, quantas histórias temos! Meu Deus meu amigo que tristeza sem fim. Foram 14 anos de muita alegria! Fica o seu legado, fica o exemplo do que você sempre foi. FELIZ simplesmente FELIZ! Te amo pra sempre!”, declarou.

O ex-piloto morreu às 6h20 deste domingo (17), no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde estava internado. Maysa havia morrido horas antes, na noite de sábado (16), no mesmo hospital. A outra vítima fatal foi a jornalista Marcela Brandão Elias, de 37 anos, irmã de Maysa. Ainda há sete pessoas hospitalizadas.

O avião bimotor Cessna 550 pertencia ao banqueiro José João Abdalla Filho, o Juca Abdalla. Segundo a prefeitura de Maraú, a aeronave pegou fogo – ainda não se sabe se devido a algum problema que pode ter causado a queda ou se em função do choque com o solo, ocorrido por volta das 14h.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o bimotor prefixo PT-LTJ registrado em nome de Abdalla foi fabricado em 1981, adquirido em agosto de 2015, e estava com o certificado de aeronavegabilidade em situação regular. Registrado para realizar serviços aéreos privados, não pode ser utilizado como táxi-aéreo comercial.

TV Fama