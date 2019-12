Marina Ruy Barbosa exibe barriga chapada ao postar fotos de biquíni

Marina Ruy Barbosa encantou os seguidores na noite de terça-feira (17) ao compartilhar registros de ensaio de biquíni em seu perfil no Instagram Stories.





Foto: Reprodução Instagram

Trata-se de um post com várias imagens da sessão de fotos. Nos cliques, a atriz deixa a barriga chapada e a cinturinha de boneca à mostra ao posar usando modelito preto, deitada na areia de praia.

Em entrevista recente ao TV Fama, Marina fez uma balanço de 2019, ano marcado pela polêmica nos bastidores da novela “O Sétimo Guardião”, que culminou com a separação de José Loreto e Débora Nascimento.

“Não vou generalizar, mas foi um ano com certas coisas esquisitas. Mas acho que todo ano tem coisas boas e coisas ruins. Faz parte. Nada é perfeito o tempo inteiro. A gente aprende com as coisas também e sai mais forte para o próximo ano. Mas 2020 eu acho que vai ser ainda melhor”, avaliou.

TV Fama