Marina Elali deu à luz seu primeiro filho, a menina Luna, no domingo passado (16), em Miami. A cantora contou em primeira mão a notícia para QUEM nesta sexta-feira (21) e falou que quase teve a filha em sua casa por não ter se dado conta que estava tendo fortes contrações e com a dilatação ideal para o nascimento.

"Sempre sonhei em ter parto natural, mesmo antes de engravidar. Não queria cesárea e fiquei focando nisso e colocando toda a minha energia no parto normal. Também fiz pilates, ioga, meditação e outros exercícios para ajudar no meu propósito. No domingo pela manhã, comecei a ter umas contrações. Começou leve. Fui na hora do almoço no hospital e a enfermeira falou que eu estava só tendo contrações e não estava dilatada. Ela me liberou para ir para casa e disse que se as contrações aumentassem, eu poderia voltar para o hospital. Voltei para casa. Graças às meditações, respiração de ioga, minha calma e tranquilidade, achei que estava no começo do trabalho de parto e não me dei conta que estava com contrações fortes e a minha filha estava prestes à nascer. Quando cheguei no hospital, tive a minha filha em meia hora. Já estava completamente dilatada e com 10 centímetros! Por pouco a Luna não nasceu em casa ou no carro. Meu médico conta que nunca viu um parto tão rápido", relembra.





Luna, que nasceu com 3,8 quilos e 51 centimetros, veio ao mundo 15 minutos após a chegada do médico Laviniu Anghel ao hospital. Marina não teve tempo nem de tomar anestesia.

"Parecia parto de filme. Tinha dez enfermeiras no quarto e todo mundo correndo no hospital. Não deu tempo nem de dar anestesia. Foi um parto naturalíssimo. Achei que não fosse aguentar a dor, mas a mulher nasceu preparada para isso. Impressionante como a gente encontra forças sobrenaturais na hora do parto. Sempre me achei fraca e sensível a dor. Hoje vejo que fui heroína por dar à luz em parto natural."

Marina aproveitou uma oportunidade para fazer um apelo para as mamães optarem sempre que puderem por partos naturais.

"Meu médico falou que hoje o Brasil é o país que tem o maior número de cesariana. A césarea é uma cirurgia, você toma anestesia, abre a barriga a recuperação demora mais. Claro que tem casos que a mulher não tem opção e tem que partir para a cesárea. Mas mulheres, não tenham medo de parto nornal. Se preparem para o parto normal como eu fiz. Se eu consegui vocês conseguem."

RECUPERAÇÃO

A cantora, que ficou apenas dois dias no hospital após o parto, já está em casa. Ela diz que a filha está mamando bem. "Estou bem e ela está super saudável, mamando direitinho. Não é fácil, dói e tem que ter muita persistência. No começo as enfermeiras me ensinaram como amamentar. Eu ficava às vezes desesperada, mas sabia que era para o bem da minha bebê e insistia. Ela está mamando tão bem e quase toda hora. Estou muito feliz e realizada. Queria incentivar todas as mamães a amamentar os bebês primeiro pela saúde, segundo pela conexão mágica com o bebê, que faz a gente esquecer a dor, e terceiro porque ajuda muito na recuperação do nosso corpo", conta.

Marina diz que sua barriga já voltou praticamente ao normal. "Parece que estou com dois meses de gravidez. Já não tenho quase barriga. Nunca iamginei que fosse voltar tão rápido e só com a amamentação."

VOLTA AO TRABALHO

Marina passará mais alguns meses nos Estados Unidos cuidando da filha com o marido, JC Salvatierra, e sem a ajuda de babás. "Estou só eu e meu marido cuidando dela. Foi uma escolha nossa não ter babá para aumentar a conexão com a nossa filha. Estou dormindo pouco, mas está uma delícia. A gente aprende a cada minuto uma coisa."

Ela deve retornar aos palcos em dezembro deste ano divulgando o trabalho que fez em homenagem ao cantor Roberto Carlos, o DVD Sucessos do Rei. "Estou montando uma turnê e em dezembro em janeiro farei shows desta turnê", adianta.





