Marília Mendonça apoia cantora negra preterida por Silvio Santos

Marília Mendonça compartilhou em seus perfis no Instagram e no Twitter um vídeo de Jennyfer Oliver cantando "Supera", um dos hits do álbum "Todos os Cantos". Essa foi a forma da cantora goiana manifestar seu apoio à candidata negra preterida por Silvio Santos em um dos quadros do "Programa Silvio Santos" do domingo (8).

Oliver participou de uma disputa com outras três cantoras, todas brancas, e foi a escolhida do público como vencedora. Contrariado com o resultado, Silvio Santos entregou o maior prêmio a outra candidata. Antes disso, o apresentador havia impedido que a competidora cantasse a música "Caneta Azul", já entoada pelas outras participantes alegando que a canção "era chata".



Marília Mendonça presta apoio a cantora negra preterida por Silvio Santos. Reproção/ Storie Instagram



O conteúdo foi postado por Mendonça junto com a legenda: "Toma todos os prêmios e visibilidade do meu Instagram e Twitter para você, sua linda! Você merece!". Emocionada, Oliver fez um vídeo para agradecer o apoio que recebeu de Marília e também de várias pessoas que se solidarizam com o que aconteceu a ela.

Jennyfer também usou as redes para explicar que o programa havia sido gravado há cerca de três semanas e que ela acreditava que esse trecho seria suprimido na edição. Ela disse, ainda, ter se sentido prejudicada como artista e constrangida com o que ocorreu.

Procurada, a assessoria de Silvio Santos não se manifestou sobre o assunto até a publicação deste texto.

Folhapress