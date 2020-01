Marília Mendonça mostra curvas de vestido justinho um mês após dar à luz

Marília Mendonça mostrou já ter perdeu os quilinhos que ganhou na gestação de Léo de apenas um mês de idade. No Instagram, a cantora compartilhou cliques em que aparece com um vestido justinho ao corpo, o que deixou as curvas em evidência.

Na legenda da postagem, a sertaneja escreveu: “Pronta pro dvd do meu amô! só o papai pra tirar a mamãe-grude de casa, viu? não poderia deixar de fazer parte de um momento tão especial... to cheganuuuuuuu! Murilo Huff (p.s. na segunda foto tem um sorrisinho, postei essa primeiro pq ganhou na votação aqui de casa kkkkk)”.

Nos comentários, os fãs não deixaram de notar a boa forma de Marília: “Eu pisquei e ela chega com essa cintura na minha cara”, brincou uma. “Perfeita demais”, acrescentou outra. “Um tapa na cara”, disse outra com bom-humor.

Recentemente, a mamãe coruja mostrou clique fofo do filho e encantou os seguidores. "Fala rapaziada", escreveu a cantora na legenda na ocasião.

O pequeno é fruto do relacionamento de Marília com Murilo Huff.

TV Fama