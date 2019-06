Marília Mendonça, 23, tentou guardar segredo por um tempo, mas não teve muito sucesso. Grávida de cinco semanas de seu namorado, o compositor Murilo Huff, a cantora contou que a gravidez foi um "leve vacilo", mas que, se soubesse da felicidade que sentiria, poderia ter "vacilado" antes.



"Foi um leve "vacilo", mas se eu soubesse que me traria tamanha felicidade adoraria ser chamada de "vacilona" em tempo integral", escreveu Marília. O "vacilo" a que ela se refere foi por conta de um período em que ela estava fazendo um tratamento estético e teve de parar de tomar anticoncepcionais para evitar gravidez.

Até onde se sabia, a rainha da sofrência estava livre, leve e solteira até meados de maio deste ano, quando assumiu o namoro com o também cantor e compositor goiano, Murilo Huff, de 23 anos. Ela o considera o porto seguro atual de sua vida e tem certeza que ambos conseguirão transmitir tudo de bom que estão vivendo para o primeiro herdeiro.

"Murilo é meu porto seguro, ele me trouxe muita confiança não só no amor como no ser humano, e tenho certeza que nosso filho virá para celebrar tudo o que estamos vivendo".

Segundo a assessoria da cantora, que confirmou a gravidez à reportagem, Marília Mendonça soube que estava grávida por meio de um exame de farmácia, mas, logo em seguida, ela realizou exames de sangue para saber mais detalhes desta nova fase de sua vida.

Mesmo se preparando para receber seu primeiro filho ou filha, a cantora seguirá cumprindo sua agenda de shows pelo Brasil normalmente. Atualmente, ela percorre diversos estados gravando seu projeto "Todos Os Cantos".

Folhapress