Marília Mendonça está grávida do primeiro filho, diz assessoria

Nova mamãe famosa na área! A cantora Marília Mendonça está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o também cantor Murilo Huff. A artista está na quinta semana de gestação. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que promete divulgar mais informações em breve.

A notícia movimentou os fãs da “rainha da sofrência”, que bombardearam as redes sociais de Marília com perguntas sobre a gravidez. Até o momento, a nova mamãe manteve a discrição e não comentou o assunto.



Foto: Reprodução/Instagram

Marília e Murilo assumiram o romance no último mês de maio. No Dia dos Namorados, a loira publicou no Instagram uma foto segurando a mão do amado e, na legenda, compartilhou com os seguidores a transformação que o relacionamento trouxe para a sua vida.

“Feliz vida pra nós. Feliz vida por tudo que passamos pra estar aqui. Feliz vida por tudo que ensinamos e aprendemos. Nunca algo me fez crescer tanto quanto o nosso relacionamento. Você me trazendo sempre um pouco da sua paciência, eu te levando um pouco de toda a minha urgência e euforia”, escreveu.

Em seguida, sugeriu que o relacionamento dela com Murilo vai na levada de “os opostos se atraem”. “Finalmente, felizes. Te amo, muito! E aquela missão que você disse que tinha, de me fazer feliz, saiba que tá conseguindo cumprir direitinho. As nossas diferenças são o tempero do nosso amor. feliz dia dos namorados!”, completou. O casal assumiu o namoro no último mês de maio.

TV Fama