Meghan e Harry já preparam o batismo de Archie na capela St. George

Após o nascimento do filho de Meghan Markle e o príncipe Harry, o pequeno Archie Harrison já fez sua primeira sessão de fotos oficial e o próximo grande evento do bebê é o seu batismo.

O sétimo na linha do trono deve ser batizado no mês que vem, julho, já que a tradição da coroa é que esse sacramento seja cumprido entre dois e três meses da criança. O local é o mesmo onde ocorreu o casamento de Meghan e Harry, a capela St. George, em Windsor, segundo informou a revista Cosmopolitan inglesa, que também já adiantou alguns outros detalhes do batizado:

QUEM VAI?

É esperado que o príncipe William, Kate e as crianças compareçam ao batizado. A rainha Elizabeth, no entanto, não deve comparecer por terá outro compromisso no mesmo dia. Os mais velhos a comparecer devem ser o príncipe Charles e sua mulher, Camilla.

Há, ainda, a possibilidade de celebridades serem vistas, já que Meghan e Harry têm amigos famosos, como Gayle King, George e Amal Clooney, Serena Williams e Priyanka Chopra.

Será nesse momento também que serão revelados os padrinhos de Archie! E eles não serão apenas um casal. Um bebê real costuma ter entre cinco a sete padrinhos. Ainda não se sabe quem serão os escolhidos, e George Clooney já negou estar na lista.

COMO DEVE SER A CERIMÔNIA?

Batismos reais pedem uma cerimônia especial feita pelo bispo mais importante da Inglaterra, o bispo de Caterbury. Até a água é especial, já ela vem diretamente do rio Jordão e é colocada em um recipiente de prata e ouro encomendado pela rainha Vitória, nos anos 1840.

As roupinhas que o bebê usará também vêm de uma tradição criada nos tempos da rainha Vitória, uma espécie de vestido de renda.

FolhapressAdriana MagalhãesSandy Swamy