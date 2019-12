Marília Mendonça encanta fãs ao postar nova foto do filho recém-nascido

Marília Mendonça está encantada com a chegada de Léo, seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o Murilo Huff. Nem bem a notícia do nascimento foi divulgada, a cantora tratou de apresentar o herdeiro nas redes sociais.





Foto: Reprodução Instagram

Na manhã desta terça-feira (17), a nova mamãe deu bom dia aos fãs com um registro do pequeno em seu Instagram. Na imagem, o bebê aparece no colo de Marília, com os olhos fechadinhos e a boca bem aberta. “Bom dia, pexual!”, diz a legenda.

Nos comentários, os seguidores derreteram-se pelo bebê. “Melhor momento da vida!!!”, exaltou uma. “Já tá querendo soltar um agudo aí! Kl, que lindo”, brincou outra. “Bocejei também! Quem mais?”, perguntou mais um.

Marília Mendonça deu à luz Léo na segunda-feira (16). A criança nasceu no Hospital Premium, em Goiânia. "Mãe e filho passam bem. Ele é lindo", divulgou a assessoria da cantora ao Portal da RedeTV!.

O anúncio oficial da gravidez foi feito em junho, quando a a artista estava na quinta semana de gestação. A notícia movimentou os fãs da “rainha da sofrência”, que bombardearam as redes sociais de Marília com perguntas sobre a gravidez.

TV Fama