Marília Mendonça diz que já menstruou no palco e esqueceu letra

Marília Mendonça, 23, usou as redes sociais neste sábado (13) para contar fatos inusitados que já presenciou durante seus shows.

A cantora escreveu em sua conta no Twitter que anunciaria "coisas que acontecem no palco e vocês não ficam sabendo", e então fez uma série de tuítes com acontecimentos que já viu ou vivenciou.

Confira a lista completa dos tuítes com curiosidades da cantora:

- "Dor de barriga várias vezes devido aos diferentes temperos"

- "Já bati o microfone no dente e fiquei o show inteiro achando que tava quebrado"

- "Menstruei no palco e tive que ser avisada pelos meninos"

- "Já esqueci letra da minha música e fingi que tava com problema no som"

- "Já vi uma pessoa mandando dedo para mim e mandei para ela também lá de trás"

- "Já entrei no palco com etiqueta na roupa"

- "A polícia já prendeu meu produtor lá atrás porque não desligava o som"

- "Já tive que sair correndo porque ameaçaram minha equipe e eu"

- "Já vomitei atrás do palco"

- "Já arranquei os cílios no meio do show"

- "Já quase morri intoxicada com spray de pimenta e tive que continuar"

- "Já senti dores insuportáveis que tive que sair para chorar no intervalo"

- "Já entrei no palco depois de tomar muito soro porque não dava para cancelar"

- "Minha roupa já abriu no palco"

- "Já brinquei com alguém lá no meio dizendo que era corno e depois o cara queria tirar satisfação comigo"

- "Celularzada na cara é de lei... Inclusive, precisamos falar sobre os celulares jogados no palco"

- "Já botei um cara que me insultou para fora e mandei minha produção pagar o dobro do valor do ingresso para ele nunca mais pisar num show meu"

- "Já cantei num lugar onde o prefeito queria entrar no palco na metade do show"

- "Já levei um tombo na escada que sujou minha roupa de barro e eu tive que ir trocar e por isso atrasei"

- "Já vi uma mulher batendo no marido porque ele tava cantando sentimento louco"

- "Já vi um cara paquerar uma mulher com a dele na frente dele (sabe quando fica abraçado?) então"

- "Tenho medo de passarela"

- "Tenho grande trauma de escada"

