Marilia Mendonça deu à luz primeiro filho, Leo, nesta segunda-feira (16), no Hospital Premium, em Goiânia, Goiás. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora e do pai da criança, Murilo Huff, que ainda disse que "mãe e filho passam bem".







Foto: Reprodução

"Ele é lindo", declarou ela por meio de sua assessoria. Questionado se o parto foi normal ou cesária, a assessoria não soube responder. A gravidez, que não foi planejada, foi anunciada em maio. Em entrevista para a capa de Quem, Marília falou parou de tomar anticoncepcionais por conta de procedimentos estéticos e imagina ter engravidado nessa época.

Em dezembro, a sertaneja disse que vai dar uma pausa na agenda para cuidar de Léo. Ela fez o comunicado no Instagram. "Estou dando uma pausa no meu auge , literalmente. O auge do meu amor, o auge da minha vida, o auge da minha felicidade, o auge do meu crescimento como mulher, o auge do meu amadurecimento. Pensou que eu tava falando de sucesso, né? Acertou. Como eu não seria bem sucedida tendo em meu ventre o meu grande amor, que eu já escuto os sinais de chegada? Enfim, com lágrimas nos olhos, anuncio que, oficialmente, pausei a minha vida pra esperar a minha vida. Obrigada a quem me entendeu, quem orou por mim, quem ficou ao meu lado, quem foi fiel nessa fase tão complicada. até logo, pessoal", disse ela na ocasião.

QUEM