Marília Mendonça usou o Instagram nesta quinta-feira (19) para compartilhar mais um clique fofo do filho, o pequeno Léo, fruto do relacionamento com Murilo Huff.





Foto: Reprodução Instagram

Na imagem, o neném aparece dormindo com um conjuntinho branco. "Fala, rapaziada", escreveu a cantora na legenda do post, que "derreteu" os internautas de tanta fofura.

"Own", escreveu Valesca Popuzuda. Maisa deixou emoji de rostinho com corações. "Quando todas as sofrências da vida caem por terra", disse Veruska Boechat. "

Nascido na segunda-feira (16), Léo deixou o hospital e conheceu a casa onde vai viver. O papai coruja mostrou em seu Stories o bebê deitado no berço na noite de terça-feira (17).

No post, o pequeno agita os bracinhos, como se estivesse comemorando. “Já estou no meu quartinho”, diz o texto que acompanhou a imagem. Em outro clique, publicado um pouco antes, Léo aparece tirando uma soneca com um macacão listrado. “Oi, galera”, escreveu o papai coruja.

A confirmação do nascimento do filho de Marília Mendonça e Murilo Huff foi feito na segunda-feira (16), por meio da assessoria de imprensa da cantora. Em comunicado, a equipe da artista informou que o parto foi feito em um hospital de Goiânia, disse que mãe e filho passavam bem e destacou que o menino “é lindo”. Os fãs puderam comprovar o fato horas depois, quando a nova mamãe compartilhou as primeiras fotos do herdeiro em rede social.

TV Fama