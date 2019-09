Marília Mendonça cai na gravação do SóTocaTop

Marília Mendonça caiu durante a gravação do programa SóTocaTop, da TV Globo, na quarta-feira (26). A cantora está grávida e preocupou o público presente com a tropeçada que a levou ao chão -- ela caiu sentada --, mas esclarece que está tudo sob controle.

"Na verdade, ela só pisou em falso e sentou. Digamos que caiu com técnica", afirmou a representante de Marília para QUEM na manhã desta quinta-feira (27).



Marília Mendonça caiu durante a gravação do programa SóTocaTop, da TV Globo. Instagram



Apesar do susto, a situação não envolveu maiores preocupações e tudo está sob controle. "Está tudo bem. Ela não precisou passar por atendimento médico", completou a assessora.

Marília tem mantido a agenda de shows. Com a gravidez anunciada em junho, ela espera um menino que vai chamar Leo, fruto do namoro com o também cantor Murilo Huff.

Quem