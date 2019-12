Marie Fredriksson, do duo sueco Roxette, morre aos 61 anos

A cantora sueca Marie Fredriksson, vocalista da banda Roxette, morreu na manhã desta terça (10), aos 61 anos. Ela lutava contra um câncer há 17 anos. A informação foi confirmada por um comunicado oficial.



"Não faz tanto tempo que nós passamos dias e noites em meu pequeno apartamento dividindo sonhos impossíveis. E que sonho nós eventualmente pudemos dividir! Estou honrado por ter conhecido seu talento e generosidade. As coisas nunca mais serão as mesmas", escreveu o guitarrista Per Gessle, seu parceiro musical, em suas redes sociais.

Formado por Marie Fredriksson e Per Gessle, o grupo Roxette foi fundado em 1986. Com o single "The Look", do segundo disco "Look Sharp", a dupla ficou famosa no mundo inteiro. Com mais de 80 milhões de discos vendidos, hits como "Listen to Your Heart" e "It Must Have Been Love" marcaram os anos 1990.

Em 2002, Fredriksson foi diagnosticada com um tumor no cérebro e teve que ficar fora dos palcos até 2009, para afastar-se novamente em 2016 e cuidar de sua saúde. Os últimos shows da banda no Brasil foram em 2011 e 2012.

Marie nasceu em 30 de meio de 1958, no sul da Suécia. Ela deixa um marido, o tecladista, Mikael Bolyos, e dois filhos.

Marie Fredriksson, da Roxette, inspirou trilhas de novelas que marcaram os anos 1990



A voz da cantora Marie Fredriksson, morta nesta segunda-feira (9) aos 61 anos, embalou momentos românticos de algumas das novelas mais icônicas dos anos 1990. A sua banda de pop rock, a Roxette, que dividia com o guitarrista Per Gessle, garantiu espaço nos CDs das trilhas internacionais de obras como "Perigosas Peruas" e "O Sexo dos Anjos".



Marie lutava contra um câncer há 17 anos. A informação da morte foi confirmada por um comunicado oficial de seu empresário. Ela deixa o marido, o tecladista Mikael Bolyos, e dois filhos.

Um dos maiores hits da banda Roxette, fundada em 1986, foi "Spending My Time", que embalou as cenas de Cidinha, personagem de Vera Fischer em "Perigosas Peruas", exibida pela Globo em 1992, segundo o portal Memória Globo, da emissora.

Outro de seus grandes sucessos, "Listen to Your Heart", foi tema central do casal de protagonistas Adriano (Felipe Camargo) e Isabela (Isabela Garcia) de "O Sexo dos Anjos", novela da Globo exibida entre 1989 e 1990.

Em "Um Anjo Caiu do Céu", que foi ao ar em 2001 na Globo, a música "Milk and Toast and Honey" foi a trilha do casal Kiko (Jonatas Faro) e Dorinha (Sthefany Brito).

Mais recentemente, em 2012, a novela da Globo "Aquele Beijo" usou em algumas de suas cenas o single "No One Makes It On Her Own", composto por Per Gessle e interpretado pela banda.