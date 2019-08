Marido de Simone, anuncia mudança da família para os EUA

Kaká Diniz, o marido da cantora Simone, comemorou seu aniversário de 34 anos na última quarta-feira (28) em uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos.

Na ocasião, ao lado de amigos e familiares, o empresário disse que tem planos de se mudar para o país norte-americano. "Aqui vai ser a minha casa, se Deus quiser, até ano que vem Orlando vai ser nossa casa. Se Deus quiser", disse em um dos stories de Simone para o Instagram da cantora.

Os convidados cantaram parabéns em português e inglês, e Kaká agradeceu a presença de todos, ao lado do filho Henry, 5.

A festa foi decorada com flores brancas e bexigas, e contou com música ao vivo e buffet de comida japonesa.



Foto:Reprodução/Instagram

No começo do mês, a família também comemorou o aniversário de Henry com uma festa enorme. O evento aconteceu em um buffet no bairro da Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo.

A festa teve como tema os super-heróis, com decoração da Mulher Maravilha, Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e Super-Homem. Combinando as cores vermelha e branca nas roupas, em referência ao Homem-Aranha, Simone, o marido e o filho posaram para uma série de fotos.

Folhapress