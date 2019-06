Mariana Rios exibe barriga em foto e fãs se espantam

Mariana Rios deu o que falar neste domingo (23) ao publicar uma foto no Instagram em que aparece com a barriga à mostra em cima de uma bicicleta.

A atriz apareceu com roupa de ginástica em frente a um cenário florido e os seguidores repararam na cintura fininha.



Foto: Reprodução/Instagram

“Mais magra que a bike”, disse um seguidor. “Como seus órgãos cabem aí?”, contou outro fã. “É mentira. Você se alimenta por sonda?”, comentou mais um.

Alguns outros internautas quiseram defender a atriz. “Não ligue para os comentário com opiniões negativas na sua foto, se você está feliz... é apenas isso que importa”, opinou uma seguidora.

Recentemente, a atriz se divertiu nas redes sociais ao mostrar que recebeu flores com uma dedicatória errada. “Eu recebi essas flores com meu nome na caixa, endereço meu, meu apartamento, tudo! Mas olha o cartão: Mara, espero que tenha uma boa recuperação. Leuda! Mandaram para mim, mas na hora o pessoal da flor botou o cartão errado. Quem mandou? Quem mandou essa flor linda?”, quis saber a artista no Insta Stories.

