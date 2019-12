Mariana Goldfarb usou seu Instagram na noite de domingo (1) para presentear os seguidores com foto ousadíssima e supersensual. Na imagem, a musa aparece nua em sofá. A modelo cobre os seios com uma almofada. Nos comentários, uma internauta demonstrou incômodo com a publicação.





Foto: Reprodução Instagram

“Vá vestir roupa, mulé!!!! Tomar vergonha na cara!!!”, disparou. A mensagem gerou reações de outros seguidores de Mariana. “Minha senhora, vai caçar o que fazer”, sugeriu uma. “Vai cuidar da sua vida, mulé!!! Tomar vergonha na casa! E nunca tire sua roupa, por favor!!!”, provocou outra.

Vários outros fãs elogiaram a beleza e boa forma da modelo. “Que mulherrrrr”, destacou uma. “Só não faço uma foto dessa porque não tenho essa almofada”, brincou outra. “Se você terminar com ele, me dê um alô”, ofereceu maus um.

O “ele”, no caso, é o ator Cauã Reymond. Os dois, que tiveram um breve rompimento em 2018, estão juntos desde abril de 2016. O casal oficializou a união em cerimônia íntima em maio deste ano.

TV Fama