Mariah Carey recebe declaração de amor

O namoro de Mariah Carey e Bryan Tanaka vai de vento em popa. No último domingo (19), o dançarino decidiu abrir o coração e se declarar publicamente para a cantora por meio de suas redes sociais. No Instagram, ele publicou uma foto em que aparece dando um beijo na amada e se derreteu na legenda. "Você é um anjo enviado do céu", disse ele.



Mariah Carey e Bryan Tanaka (Foto: Reprodução / Instagram)



O casal é discreto e não costuma deixar a rotina do relacionamento exposta na internet. Em meados de janeiro, eles foram flagrados aproveitando os dias ensolarados no mar de St. Barth com os filhos da cantora, Moroccan e Monroe, de 7 anos.

Os filhos da cantora são frutos de seu casamento com o rapper e ator Nick Cannon.

