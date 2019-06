A cantora Mariah Carey, 49, está processando uma ex-funcionária e assistente pessoal. Ela pede o equivalente a quase R$ 20 milhões por danos. Isso porque a então fiel escudeira revelou ao Daily Mail, em janeiro, os gastos excessivos feitos pela cantora.

Mariah Carey processa ex-funcionária e pede quase R$ 20 mi. (Foto: Divulgação)



À publicação, Lianna Azarian revelou que Mariah gastava quase R$ 40 mil só com injeções para corrigir o bumbum, além de dizer que ela pagou mais de R$ 1 milhão em roupas na véspera de um Natal. Os gastos teriam sido feitos com o cartão de Lianna, com consentimento dela.

Só que a artista não gostou de ter seus dados vazados e agora entra na Justiça, segundo o site Tellereport. Segundo Mariah, ambas tinham um acordo de confidencialidade assinado desde 2015. Lianna foi demitida em 2017.

Folhapress