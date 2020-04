Na casa mais vigiada do Brasil, toda hora é hora de treta -ainda mais com o BBB 20 chegando a sua reta final. Ao deparar com o emoji de vômito em seu queridômetro neste sábado (4), Mari não ficou nada feliz e perguntou aos emparedados Thelma e Babu se tinham sido eles os responsáveis. Depois de Thelma dizer que havia dado "carinha feliz, como sempre", Babu assumiu: "Fui, fui eu".



Confusa, a sister perguntou "Eu? Você? Por quê?", e Babu respondeu "Ah, porque eu não tenho que ficar te dando satisfação, não, Mari, eu só fui lá e apertei. Eu, hein?". Visivelmente irritada, Mari desabafou: "Quando eu não voto em você, você me dá vômito, quando eu voto, me dá vômito". Em resposta, Babu soltou: "Ah, ô, vai encher o saco de outro! Sai de cima desse muro. Fica lambendo todo mundo!".

Mari perguntando se o Babu deu vomito pra ela, ele respondeu que sim, mas que não precisa dar satisfação pra ela, mandou sair do muro #BBB20 pic.twitter.com/cHfatHbWOW — GIO lendo um 📚 com a Anitta (@TeamGiovanneBR) April 4, 2020

Chateada, a sister chorou na piscina e desabafou com Ivy e Flayslane no Quarto do Líder: "Cara, mas o que tem a ver, dar um vômito do nada?". Ivy respondeu que não liga para o que Babu dá para ela e Mari rebateu: "Mas é que eu estou considerando ele, por isso que dói".

Ainda na sala, Babu comentou: "Ganha um emoji que não gosta e diz 'ah, vou votar nele'? Ah, não f***. Fiquei o resto do jogo dando emoji normal. Só não votou em mim quando ela achou que eu ia combinar voto com ela".

Nas redes sociais, o público se dividiu. Teve os que ficaram com pena da Mari, dizendo que Babu havia sido desnecessariamente grosso e que seus fãs estavam "passando pano" para ele.

E aqueles que argumentaram que Mari sempre votou no Babu sem motivo algum e, por isso, ele tinha o direito de reagir como bem entendesse -chamando a atenção para o fato de que Babu estava lavando toda a louça produzida por Mari, Ivy e Flay enquanto as sisters descansavam no quarto.

FolhaPress