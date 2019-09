Marcos Mion cria novo programa, mas atração é engavetada

O apresentador Marcos Mion , 40, conta que levou para a Record uma ideia diferente de programa. A emissora, segundo ele, criou o formato e adorou o resultado. Mas até agora não colocou no ar.

Mion, está prestes a encarar a 11ª edição de "A Fazenda", na Record, que começa no próxima terça-feira (17). Esta será a segunda dele como comandante, já que a estreia ocorreu em 2018.



Mion, está prestes a encarar a 11ª edição de "A Fazenda", na Record. Instagram



"Criei um projeto para eles. Era uma ideia diferente. Existiu a proposta e a Record comprou, montamos uma equipe para criar o formato e criamos. Não sei porque não decolou", disse durante entrevista coletiva para divulgar as novidades do reality A Fazenda.

De acordo com ele, a ideia da direção era levantar a atração para encaixar na programação. "Mas minha parte eu fiz, a direção adorou a ideia e a apresentação. Fiz minha parte e entreguei pronto. Vai ver estão segurando para o ano que vem", comentou. Segundo Mion, o projeto, que não é um talk show, é inovador e diferente do que já existe na TV.

Apesar de o foco total ser a estreia do reality, Mion também comentou sobre uma possível volta do "Legendários", programa que ele comandou por oito anos e que terminou em 2017.

"Acabou por uma decisão em conjunto. É uma atração que todo mundo quer que volte. Inclusive a direção da Record. Já conversamos sobre isso", revela.

O fim da atração se deu, dentre outros fatores, por conta do baixo faturamento com anunciantes. Houve até uma tentativa de mudança do sábado para as sextas-feiras, mas não surtiu efeito.

"Até funcionou [a mudança de dia], mas não o suficiente", completou Mion, que a partir do início de "A Fazenda" terá de conciliar o comando do programa com a peça "Zorro: Nasce uma Lenda", em cartaz em São Paulo.

Folhapress