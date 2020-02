Marcos Mion abre processos contra Theo Becker

O apresentador Marcos Mion entrou há 15 dias com um processo contra o ator Theo Becker por injúria, difamação e calúnia. De acordo com os advogados dele, os xingamentos e ofensas proferidos por Becker começaram há pelo menos cinco anos. Porém, após o filho Romeo, que tem autismo, entrar na história e ser citado por Becker, Mion decidiu levar o caso à Justiça.

Segundo seus advogados, foram abertos processos em duas frentes: cível e criminal. Na queixa-crime que já foi entregue às autoridades constam 14 difamações e 43 injúrias, números que os profissionais, com mais de 20 anos de experiência, dizem nunca terem visto em um caso só.

A título de conhecimento, difamação é quando se imputa a alguém um fato que é desonroso à sua imagem. Já as injúrias, de forma didática, são os xingamentos. Cada vez que há um xingamento, há uma injúria. Cada postagem devidamente listada de Becker possuía por vezes quatro, cinco xingamentos. Dentre os nomes atribuídos por ele a Mion estão "traidor", "covarde", fingido" e "hipócrita".

Marcos Mion preferiu fazer nessa listagem um recorte de outubro de 2019 até agora. "A gota d'água para o Mion querer levar o caso à Justiça foi quando Theo colocou o filho dele no meio e começou a sugerir que o apresentador não seria um bom pai por não tê-lo levado em uma viagem", revela o advogado Ricardo Brajterman.

Ele revela que ficou pelo menos seis meses conversando com seu cliente para ver a possibilidade de acionar o ator judicialmente. Mion não queria briga, mas sua família ficou arrasada com o tanto de ofensas e ele acabou decidindo agir.

Para isso, também contratou a advogada Maíra Fernandes, a mesma que já cuidou de Neymar no caso Najila Trindade. Ambos falam em perseguição e obsessão de Theo por Mion, mas não sabem dizer o motivo das postagens ofensivas.

O pedido de indenização é de R$ 100 mil, mas de acordo com eles, Mion gostaria que Theo fizesse uma doação a uma instituição, além de apagar todas as postagens ofensivas, o que já aconteceu. O pedido é também por uma retratação.



"A ideia é conversar para que o advogado dele o conscientize a parar. Theo é um formador de opinião e tudo se agrava por ter sido veiculado nas redes sociais e na imprensa", diz Maíra.

Os advogados não descartam um acordo nos próximos dias, mas falam que, caso Becker, que já foi intimado a se explicar na Justiça, bata o pé e decida brigar, levarão o caso às últimas consequências, já que dizem ter um dossiê de "páginas e mais páginas de ofensas e xingamentos".

PERTO DE ACORDO

O advogado de Theo, Thomas Oppermann Pasquali, conta que um acordo está perto de acontecer. Segundo ele, tudo leva para esse desfecho.

"As partes estão alinhadas para acordo, para não dar seguimento a isso. Que as duas partes entrem em comum acordo para mediar uma composição amigável", diz.

O advogado não respondeu sobre os motivos que fizeram com que seu cliente fizesse tantas postagens contra Mion. Sobre a chance de ele se retratar, o advogado diz que ainda são especulações e que não há nada formalizado sobre esse pedido. "As postagens já foram apagadas, mas não tem nada de retratação, é mais para fins de acordo para ambas as partes saírem bem. Um processo tem várias fases. Inclusive ele pode ter muitas mudanças de acordo com novos fatos", completou.

