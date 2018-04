Marco Pigossi estrelará primeira série australiana da Netflix, segundo site

O ator brasileiro Marco Pigossi foi escalado para Tidelands, a primeira produção australiana da Netflix. De acordo com o jornalista Leo Dias, Pigossi fará par romântico com Elsa Pataky, esposa do ator Chris Hemsworth, o Thor dos cinemas.

De acordo com a sinopse, Tidelands acompanha o retorno de Cal Mcteer para casa, a pequena vila de pescadores de Orphelin Bay, após passar um longo tempo atrás das grades. Contudo, quando o corpo de um pescador local aparece na praia, ela embarca em uma jornada para descobrir os segredos da cidade enquanto investiga seus estranhos habitantes, um grupo de perigosas meias-sereias chamado Tidelanders.





A série foi confirmada em março de 2017 e, na época, Erik Barmack, vice-presidente de séries originais internacionais da Netflix, comemorou a produção. "Estamos orgulhosos por esses grandes contadores de histórias australianos estarem trazendo sua visão para a primeira série original da Netflix australiana. Mal podemos esperar para levar o mistério de Tidelands para nossos assinantes em todo o mundo".

Tracey Robertson, Nathan Mayfield e Leigh McGrath assinam a produção-executiva e a primeira temporada será escrita por Stephen M. Irwin. A produção começou em março deste ano, em Queensland.

Omelete