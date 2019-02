Márcio Greyck cantará sucessos no Artes de Março

O maior festival de cultura do Piauí, o Artes de Março, fará uma homenagem ao movimento cultural “Jovem Guarda”.



Uma das atrações nacionais confirmadas é o cantor Márcio Greyck que tem uma trajetória com mais de 40 anos de carreira e um currículo extenso de sucessos. Suas canções foram trilha sonora de várias novelas, como “A Indomada” e “Malhação”, da TV Globo, e suas composições foram gravadas por artistas como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Fábio Júnior, Sorriso Maroto, Rita Ribeiro, entre outros.

A sua carreira teve início em 1967 quando lançou o seu primeiro disco com canções dos Beatles, incluindo a sua primeira composição “Venha sorrindo”. O sucesso nacional chegou na década de 1970, com “Impossível acreditar que perdi você”, parceria com o seu irmão Cobel. O disco vendeu mais de 500 mil cópias, sendo considerado à época como um fenômeno de vendas, ficando nas paradas durante seis meses consecutivos. A canção foi regravada por mais de 60 artistas, entre eles Fábio Júnior, Rita Ribeiro, Verônica Sabino e Wilson Simonal.

Márcio Greyck é o autor de sucessos como “O Infinito”, “O mais importante é o verdadeiro amor”, “Aparências”, “O Travesseiro”, “Reencontro” e outros. Foi um dos artistas que mais atuou em programas de TV, tendo inclusive apresentado o seu próprio programa (O mundo é dos jovens) na extinta TV Tupi de São Paulo, além de participar de festivais internacionais e ganhar prêmios importantes como a Gaviota de Plata em Viña del Mar no Chile, em 1983.

Como compositor também tem canções gravadas por Roberto Carlos, como “Tentativa” e “Vivendo por viver”. Esta última foi também gravada por Zezé di Camargo e Luciano, e ainda por Sérgio Reis.

No Teresina Shopping, Márcio Greyck apresentará ao público canções de seus grandes sucessos, incluindo “Impossível acreditar que perdi você”, “Vivendo por viver”, entre outras.