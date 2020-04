Marcela é eliminada do BBB 20 com 50% dos votos; Babu não chegou a 2%

Marcela foi eliminada Big Brother Brasil 20 nesta terça-feira (7). A médica teve 49,77% votos. Flayslane teve 49,18%, e Babu, só um pouco mais de 1,06%. O paredão desta terça teve mais de 185 milhões e votos.

"Fiquei muito consciente das dores que a gente causa nas pessoas. Acho que isso faz parte do meu processo de evolução, ser mais doce e causar menos problema na vida das pessoas. Mas estou tranquila. Estou saindo de lá sabendo que minha família e meus amigos viram o que eles esperavam", disse Marcela a Thiago Leifert.



"É impossível sustentar perfeição num moedor de carne que é o BBB", afirmou Thiago Leifert, dizendo que todos já foram julgados e julgaram em algum momento neste reality ao anunciar a saída de Marcela. Esse tema foi muito discutido na última madrugada entre as sisters.

Visivelmente nervoso, Babu tremia ao ouvir o resultado. Ele saiu da sala e gritava em agradecimento ao público.

Em sua defesa, no último domingo, Babu chamou atenção para a falta de sorte que tem vivenciado no jogo, em que tem sido atacado de todos os lados: "Tentei formar alianças, mas minhas alianças foram todas para fora. O ator tem torcedores declarados na internet, como o casal Lázaro Ramos e Thais Araújo.

Deixa o pai ficar", pediu ao público. Flay, por sua vez, disse estar grata e feliz de ter chegado até ali e defendeu sua autenticidade: "Fui eu do começo ao fim, falhei, acertei e fui fiel às pessoas".



Emparedada pela primeira vez, Marcela também apostou no fato de ter sido verdadeira, "às vezes até demais": "Minha trajetória foi marcada por medo, insegurança, por uma validação honrosa da minha verdade, por uma paixão louca, por curtir festas. Eu vivi o Big Brother da maneira que eu vivo a minha vida".

DISCUSSÃO DE MARI E MANU CONTINUOU

No Jogo da Discórdia, Mari se disse triste com Manu com atitudes de falta de respeito com ela. Mari se sentiu chateada por ser especulada sobre o fato dela ter combinado voto. As duas tentaram se entender, e Manu caiu no choro ao desabafar com Rafa e Thelma. "Não aguento mais, porque isso é tudo o que mais abomino. Viver em um lugar em que há conflito o tempo todo."

A briga foi tão longe que foi parar na internet. Isso porque o pai de Manu ,o radialista Zé Luiz, não gostou da postura de Mari por querer a todo instante tirar satisfações com sua filha. Ele chegou a chama-la de "mala".

"Manu, você foi linda! Honrou pai e mãe. Comprou uma injustiça com o Babu. E ainda teve que aguentar a mala da Mari forçando a barra para aparecer. Se não estiver se sentindo bem, saia, estamos aqui por você. Te amo", publicou ele no Twitter.

"A 'mala' ensinou o que é sororidade e empatia pra sua filha", respondeu Jonas, namorado de Mari.

O ex-participante também já havia postado mensagens contra Manu Gavassi na casa.

Rapidamente, muita gente ficou a favor de Manu e outras a favor de Mari. A discussão dividiu opiniões. Até mesmo páginas de fã-clubes de cada uma delas entraram na briga.

