Marcas Inesquecíveis será palco para estreia da banda The Samba

Se tem um gênero musical que ajudou a construir a identidade do nosso país, esse é o samba. E é embalados por esse ritmo tão brasileiro que os convidados do Marcas Inesquecíveis 2018 vão celebrar na festa do próximo dia 18, que coroa a premiação dos homenageados. No palco, uma reunião de grandes músicos piauienses estreiam o projeto The Samba, encabeçado pelo instrumentista Ferdinand Melo.

Ele explica que tudo começou com o convite do violonista Luciano Santos e do baterista Bruno Moreno, que propuseram fazer um projeto tocando alguns clássicos do samba e hits do pagode dos anos 90. Apesar de vir de ritmos como soul e blues há bastante tempo, ele confessa que o samba também teve influência na construção do músico que é hoje. “Terei a oportunidade de mostrar essa outra vertente do meu trabalho musical, assim como os outros músicos que fazem parte do projeto”, ressalta.

Foto: Divulgação

Se uma notícia com essa aguça a curiosidade de quem aprecia uma boa música, imagina quando conferir a apresentação. Os músicos garantem que fizeram arranjos surpreendentes, versões de clássicos de grandes compositores como Noel Rosa, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. “Nenhuma música ficou exatamente igual a original. A gente segue a estrutura harmônica que o autor fez, mas vamos criando um pouco e mexendo na interpretação”, revela.

O repertório inclui também sucessos de Tim Maia, Djavan e Jorge Bem Jor. Este último, segundo ele, foi incluso pra mostrar um pouco de uma outra linha do samba, a do samba-rock. “É um mix de estilos. E todos conversam muito bem entre si: o soul, o jazz.... A gente utilizou tudo isso pra criar um pouco e não fazer igual ao que já foi gravado. Tá nosso sangue, o samba é a cara do Brasil, fala muito sobre nossa cultura e nos emociona”.

Para Ferdinand, participar do Marcas Inesquecíveis é uma oportunidade única e lançar o projeto no dia do evento dará uma visibilidade incrível. “Eu asseguro que vai ser um show dançante, pra cima. Uma diversão pra gente e para o público”, finaliza.

Da redação