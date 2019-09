'Maravilhosa Sra. Maisel' leva primeiro prêmio do Emmy

Tony Shalhoub venceu como melhor ator coadjuvante em "Maravilhosa Sra. Maisel", série da HBO, em que Shalhoub interpreta o pai da protagonista Sra. Maisel, que joga o casamento para o alto e se torna humorista.

A segunda estatueta seguiu para "Sra. Maisel" e Alex Borstein levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante –na série, ela interpreta a empresária da Sra. Maisel.

A cerimônia do Emmy celebra as melhores séries do ano. Na última semana, alguns prêmios já foram entregues e "Game of Thrones" já venceu dez prêmios.

Folhapress