Maraisa exibe barriga sarada e rebate internauta

Maraisa surgiu com o abdômen mais trincado do que nunca em fotos compartilhadas na manhã desta quarta-feira (20), em seu perfil no Instagram. Nas imagens, registradas durante show realizado na noite de terça-feira (19), em São Paulo, a cantora deixa a barriga toda à mostra a bordo de shorts jeans e top curtinho.

“Quarta com carinha de sexxxta… Quando tem um feriadinho no meio da semana a gente fica como?? Daqueeeeele jeito…”, escreveu na legenda ao destacar o Dia da Consciência Negra.

Nos comentários, para variar, o “tanquinho” recém-conquistado pela irmã de Maiara roubou a cena. Entre muitos elogios, porém, um internauta alfinetou. “O que o dinheiro não faz, nada mais faz”, escreveu. Maraisa não deixou passar batido e respondeu sem descer do salto: “Fica em paz”, disparou.

Outros fãs, por sua vez, não deixaram de exaltar a boa forma da cantora. “Olha essa barriga, caracaaaa”, observou uma seguidora. “Eu preciso desta barriga!”, acrescentou outra. “Que corpão é esse, Brasillll?”, questionou mais uma.

Juntas, Maiara e Maraisa perderam quase 20 quilos ao adotarem plano de emagrecimento de Mayra Cardi. Com a nova cinturinha minúscula à mostra, Maraisa admitiu em postagem recente que ela própria ainda fica chocada ao se olhar no espelho. “A última foto. Só porque eu amei mesmo esse look! Di verdade… nem parece eu!”, escreveu ao posar com look com recortes estratégicos.





