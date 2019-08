Mara Maravilha deixa 'Fofocalizando' e volta à faculdade

Um mês após retornar ao programa "Fofocalizando " (SBT), Mara Maravilha , 51, vai mudar de posto. Ela deixará a apresentação do vespertino para se tornar repórter, acompanhando eventos e entrevistando celebridades. A mudança deve acontecer já na próxima terça-feira (3).

A assessoria de Mara disse que ela está "muito feliz" com a novidade e que a mudança permitiu que ela retornasse à faculdade de jornalismo para se aperfeiçoar ainda mais. Ela já havia feito quatro semestres no curso, mas havia trancado "devido aos percalços da vida", afirmou em sua conta no Instagram.





Foto:Reprodução/Instagram

Também em suas redes sociais, Mara agradeceu ao SBT e à equipe do "Fofocalizando" "por mais um sonho se realizando, exatamente como venho idealizando desde que retornei a emissora". "Sim vamos fazer matérias incríveis", afirmou ela.

Mara chegou a ficar afastada do programa por cerca de dez meses -supostamente, por conta de desentendimentos com os colegas.

No sofá de apresentadores do "Fofocalizando" continuarão Lívia Andrade, Leão Lobo, Mamma Bruschetta e Décio Piccinini. O colunista Léo Dias também continuará com suas entradas direto do Rio.

Folhapress