Manu prevê quarto branco e diz que levaria desafetos Pyong e Felipe Prior

Os participantes do BBB 20 parece que estão mesmo ligados no jogo. Na tarde desta sexta-feira (28), Manu Gavassi praticamente previu que terá um quarto branco na edição. Em conversa com outros participantes, disse que se atendesse o Big Fone e tivesse de levar outras duas pessoas ao ambiente, escolheria os desafetos Pyong e Felipe Prior.

"Não, pelo amor de Deus", resmungou o hipnólogo. Marcela riu e concordou com a decisão: "Eu também [levaria]".

A questão é que ninguém da casa sabe se de fato vai acontecer a chegada do temido quarto branco.

Em sua última postagem no Instagram, o diretor Boninho para responder ao comentário de uma seguidora contou que a chegada do famoso quarto branco acontecerá na próxima semana.

As últimas vezes que esse ambiente deu as caras em edições foi no BBB 9 e no BBB 10. Mas só no primeiro uma das pessoas que nele entrou foi eliminada.

A edição 20 do Big Brother é toda voltada a relembrar os fatos e momentos mais marcantes das 20 edições. Por isso que os brothers a cada semana especulam sobre o andamento e os próximos passos do jogo. Eles também apostam que haverá uma eliminação falsa, assim como ocorreu com Ana Paula Renault no BBB 16. Em paredão falso, ela ficou confinada em um quarto cheia do bom e do melhor e pode ver o que rolava no jogo antes de voltar soberana à casa.

folhapress